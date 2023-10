Binder stende Marini | dichiarazioni a sorpresa

Leggi su rompipallone

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il weekend indonesiano ha lasciato molti piloti con la bocca asciutta, uno su tutti il pilota italiano della Ducati che non è riuscito a trasformare in punti l’ottima qualfica del sabato. Lucaè sicuramente tra i piloti che escono meno sorridenti dal weekend intenso in Indonesia. Il pilota fratello di Valentino Rossi era partito ottimamente guadagnando la pole in qualifica il sabato mattina nonostante la clavicola infortunata qualche settimana fa. Il pilota della Mooney VR46 in Sprint il sabato pomeriggio è poi riuscito a sorprendere tutti mettendo la sua moto al secondo posto tra il vincitore Martin e il terzo gradino del podio occupato dal suo compagno di squadra Marco Bezzecchi (anche lui alle prese ad un problema alla clavicola operata solo sei giorni fa). La domenica però per Lucaha un sapore amaro, dopo averso perso la testa della ...