Un aereo da turismo con a bordo il solo pilota, partito verso le 14 da Castel Volturno, è scomparso ed è attualmente ricercato nella zona al largo di Ischia. Il velivolo, unda 8 posti, avrebbe dovuto far ritorno a terra pochi minuti dopo essere decollato per un test ma risulta attualmente disperso e viene ricercato in mare nell'area attorno ad Ischia poichè, in ...

Bimotore scompare in volo, ricerche in corso al largo di Ischia Euronews Italiano

Cosa c'è dietro la scomparsa di 20mila persone nel "Triangolo dell ... ilGiornale.it

Un aereo da turismo con a bordo il solo pilota, partito verso le 14 da Castel Volturno, è scomparso ed è attualmente ricercato nella zona al largo di Ischia. (ANSA) ...