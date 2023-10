Biden | “Siamo Paese più potente della storia del mondo | daremo armi sia a Israele che a Ucraina”

(Di domenica 15 ottobre 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono in grado di sostenere sia l’che, con rifornimento militari, ha dichiarato il Presidente Joein una intervista che Cbs trasmetterà questa sera. “ilpiùdel, piùdel. Posseguire entrambe queste crisi e continuare a mantenere la nostra difesa complessiva internazionale. Abbiamo la capacità e l’obbligo di farlo”, ha sottolineato. “Se non lo facciamo noi, chi altro lo farà?”. “Questo fine settimana – ha scritto oggisu X – ho di nuovo parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per ribadire l’incrollabile supporto ...

Ma per Putin “la controffensiva di Kiev è completamente fallita”. Joe Biden prova a rassicurare Kiev. “Gli Stati Uniti sono in grado di sostenere sia l'Ucraina che Israele, con rifornimenti militari”, ...Antony Blinken, segretario di Stato, in giro tra le capitali del Medio Oriente per evitare l’escalation del conflitto e trattare sugli ostaggi. Jake Sullivan, consigliere alla sicurezza nazionale, div ...