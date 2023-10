Biden | “Siamo Paese più potente della storia del mondo | daremo armi sia a Israele che a Ucraina”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il presidente Usa: "Abbiamo la capacità e l'obbligo di farlo". Netanyahu lo invita inla prossima settimana per una visita di 'solidarietà' Gli Stati Uniti sono in grado di sostenere sia l’che, con rifornimento militari, ha dichiarato il Presidente Joein una intervista che Cbs trasmetterà questa sera. “ilpiùdel, piùdel. Posseguire entrambe queste crisi e continuare a mantenere la nostra difesa complessiva internazionale. Abbiamo la capacità e l’obbligo di farlo”, ha sottolineato. “Se non lo facciamo noi, chi altro lo farà?”. “Questo fine settimana – ha ...