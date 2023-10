“Bergamo Facile Weekend” | centri aperti per tutto il fine settimana

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 ottobre 2023) Sabato 14 e domenica 15 ottobre il Comune diha dato il via al “”, unin cui promuovere il domicilio digitale. Tutte le sedi cittadine in cui richiedere la Pec, fare l’iscrizione all’Inad, richiedere lo Spid e ottenere la carta d’identità elettronica sono aperte fino a domenica sera: centinaia di Bergamaschi hanno aderito all’iniziativa. “Si tratta di undi innovazione per il comune di” spiega l’assessore Giacomo Angeloni. La Pec per chi la richiederà sarà gratuita: “Servirà per evitare raccomandate, posta cartacea e avere un risparmiare, sia per i cittadini che per l’ente locale”.