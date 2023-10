Benevento | un punto e poco altro | la Strega riprende il Picerno all’ultimo istante

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiI risultati muovono la classifica e solo a questo può aggrapparsi ilche strappa un pari casalingo contro il. Al termine della più brutta prestazione stagionale, i giallorossi riescono ad evitare la sconfitta in pieno recupero, conquistando unprezioso. Un pareggio che permette di allungare la serie positiva, giunta a sette risultati di fila, ma che dovrà aprire inevitabili dibatti, perché troppo cose non hanno funzionato sul rettangolo di gioco del “Vigorito”. Undici confermato per Andreoletti, rispetto alla gara di Cerignola ci sono Agazzi e Improta dal primo minuto, complici le assenze di Simonetti e Pinato. Longo sceglie il 4-4-2, alzando Diop al fianco di Murano. La prima occasione della gara arriva dopo otto minuti dal calcio di inizio, l’incursione di Talia si chiude con un ...