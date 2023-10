Benevento-Picerno | le pagelle | Talia si fa apprezzare | Tello irritante

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNon senza fatica e paura, ilottiene il settimo risultato utile consecutivo. La formazione giallorossa impatta in casa contro il, riequilibrando la gara solo al 95?. Prestazione sottotono da parte di molti, ma sul banco degli imputati, questa volta, finisce anche Andreoletti. Paleari – Una giornata non certamente da ricordare. Spesso ilsi è aggrappato al suo numero uno, contro ilinvece tradisce. Incerto nell’uscita sul primo gol di Murano, tradito dall'”esco-non esco” in occasione del fallo da rigore su Ciko. Voto: 5 El Kaouakibi – Una prestazione che sintetizza le parole di Andreoletti alla vigilia: fisicamente e atleticamente è una certezza, tecnicamente ha lacune da colmare e in fase di impostazione si nota. Si becca un giallo tanto stupido quanto ...

Gli highlights di. La partita, valida per la stagione Serie C 2023/2024, è terminata 2 - 2. Doppietta di Murano per il, che segna al 18 e su rigore al 79 . Per i padroni di casa, invece, ...

Benevento-Picerno 2-2: altro pari, Kubica riprende i lucani in pieno recupero ilmattino.it

Benevento-Picerno, i convocati di Andreoletti: ecco gli indisponibili Ottopagine

Si salva al 94' il Benevento, grazie al gol di Kubica che vale il definitivo 2-2 contro il Picerno al termine di una partita rocambolesca che i giallorossi hanno seriamente rischiato di perdere. Le ...In attesa che le partite in programma a Potenza e Caserta completino il quadro dell’ottava giornata del girone C di Serie C, vediamo i risultati delle gare disputate sabato e domenica con la classific ...