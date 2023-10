Benevento | auto travolge un ciclista | prognosi riservata per un 62enne FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda mattinata di oggi si è verificato l’ennesimo incidente stradale in Via San Pio (S.S. 212) tra l’vettura Audi A3, condotta da A.M. di anni 51, e una bicicletta da corsa condotta da R.N. di anni 62. A farne le spese è stato ilche, a cura del personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’Azienda Ospedaliera “San Pio” di. Al momento non risulta essere in pericolo di vita, ma la. A carico della conducente il veicolo è stata contestata la violazione dell’art. 145 Codice della Strada per la mancata precedenza a destra, col contestuale ritiro della patente di guida. “Purtroppo una disattenzione – dichiara il Comandante Bosco – può far nascere delle conseguenze talvolta molto gravi. Sarebbe utile comprendere ...