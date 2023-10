Belgio-Svezia Campionato europeo | 16-10-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dunque la generazione d’oro del, che però di ori non ne ha generati, sembra ormai al tramonto e i Diavoli Rossi saranno comunque protagonisti ai prossimi Europei visto il 3-2 con cui Lukaku e compagni hanno battuto l’Austria in trasferta, qualificazione in cassaforte e primo posto conquistato con 16 punti frutto di cinque successi InfoBetting: Scommesse Sportive e