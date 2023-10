Belen rompe il silenzio e rassicura i fan | il messaggio è imperdibile

Leggi su rompipallone

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dopo un lungo periodo disui social network, la showgirlRodriguez ha rotto il, inviando unnte per tutti i suoi fan. Il suoha gettato nell’ansia i suoi numerosissimi fan, ma finalmenteRodriguez ha rotto il, uscendo allo scoperto con unapparso sui propri profili social. La showgirl torna a parlare dopo i suoi followers erano preoccupati per il suo, che in molti hanno addirittura collegato a possibili problemi di salute. Le voci riguardanti l’argentina, oltre che le parole del suo ex Fabrizio Corona (“sta passando un periodo difficile: non sta bene, ma tornerà presto”, ndr), ...