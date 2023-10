Beirut denuncia Israele all' Onu per la morte del reporter

Nel giorno in cui altri due civili libanesi sono stati uccisi da bombardamenti israeliani nel sud del Libano, espressioni di rabbia contro Israele e lacrime di commozione hanno scandito l'ultimo ...

Nel giorno in cui altri due civili libanesi sono stati uccisi da bombardamenti israeliani nel sud del Libano, espressioni di rabbia contro Israele ...Il Libano è in lutto per la perdita di Issam Abdallah, un amato giornalista e collaboratore di Reuters da 15 anni. Issam era noto a Beirut per la sua passione per la musica, in particolare il jazz, e ...