Beautiful | anticipazioni 16-21 Ottobre 2023 | Steffy e Finn si ritrovano a Montecarlo

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 15 ottobre 2023)si(dalla pagina Facebook di The Bold and Theda lunedì 16 a sabato 21è in volo con Bill (Don Diamont) diretto aper raggiungere(Jacqueline MacInnes Wood), la quale è ancora ignara che suo marito sia vivo e vaga per la città cercando consolazione al suo dolore. Ignari di tutto sono anche Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen) che ormai giunti a, non possono che attendere la figlia in albergo non riuscendo a contattarla. Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen) sono i primi ad accogliereal suo arrivo, increduli e ...