Beach volley | Ahman Hellvig e Perusic Schweiner per l’oro mondiale Ana Patricia Duda per il bis contro Hughes Cheng

(Di domenica 15 ottobre 2023) La notte delle semifinali aldi Tlaxcala ha regalato emozioni e sorprese e, in campo maschile, una certezza: che per la prima volta una nazione tra Repubblica Ceca e Svezia (che mai prima erano addirittura salite sul podio iridato) vincerà. In campo femminile, invece, per la sesta volta nella storia si disputerà una finale tra Brasile e USA, anche se l’ultimo precedente fu a Roma nel 2011, quindi 12 anni fa e la coppia statunitense non sarà quella che tutti avevano indicato come favorita per andarsi a giocare il titolole campionesse in carica Ana. Il “match of the day” è stata sicuramente la prima semifinale maschile che vedeva di fronte gli svedesin/e i polacchi Losiak/Bryl che sono andati vicinissimi all’impresa. ...