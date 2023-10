Basta sangue innocente L' appello del Papa per Israele

"Basta! sangue innocente". L'appello del Papa per Gaza: "garantire ... Farodiroma

E' un appello accorato quello di Francesco al termine della recita dell'Angelus, chiede la liberazione degli ostaggi, corridoi umanitari per i civili: "Penso soprattutto ai piccoli e agli anziani, la ...Il Papa sottolinea come sia già morta tanta gente e chiede che «non si versi più sangue innocente, né in Terra Santa, né in Ucraina, né in qualsiasi altro luogo. Invita inoltre a pregare affinché con ...