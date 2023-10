(Di domenica 15 ottobre 2023) Si chiude sotto il segno degli espertiA la terzadel massimo campionato. Da una parte, a, Davidspiega ancora pallacanestro in abbondanza. Dall’altra, invece, a espugnare Varese ci pensa un gran Kyle, che fa valere il proprio status di top di gamma. GIVOVA-ESTRA PISTOIA 85-77 Successo spettacolare, quello che arriva da parteGivova al PalaMangano, e che basa tantissimo sull’accoppiata(29 punti)-Pinkins (20). Non basta a Pistoia il rientro di Jordon Varnado, MVPscorsa A2 e perno fondamentalesquadra. Proprio lui è l’uomo che tenta di tenere attaccata l’Estraprime fasi, solo che, a ...

... 2/6, 5 r.), Severini (0/4, 2 r.), Daum 11 (1/4, 2/4, 5 r.), Obasohan 9 (1/5, 2/4, 3 r.),9 (... Biglietti in vendita al NewStore e su Vivaticket. IL TABELLINO Share this on WhatsApp

Basket: Weems fa volare Tortona, Logan trascina Scafati nelle ultime della 3a giornata di Serie A OA Sport

Kyle Weems a Basket Zone, dalla Virtus Bologna a Tortona: "Voglio ... Eurosport IT

La Bertram Derthona Tortona si impone in volata contro l'Openjobmetis Varese nel posticipo della 3ª giornata della Serie A UnipolSai 2023/24. Pronti via e Weems apre i giochi con una bomba, prima che ...Dopo l'ampia sconfitta contro la Virtus Bologna, a Masnago la Openjobmetis Varese ospita la Bertram Derthona Tortona, che arriva invece da un successo di misura contro Brindisi.