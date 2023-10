Basket | Virtus Bologna e Brescia vincono e si tengono stretta la vetta di Serie A

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Prima parte di una giornata un po’ particolare inA, la terza. La domenica, infatti, a causa di anticipi a getto continuo si è ridotta a sole quattro partite, di cui le prime due sono servite a determinare nuovi pezzi di leadership che vanno accanto a Venezia. GERMANI-GEVI NAPOLI 80-71 Per contingenze si è trasformato nel confronto tra leader, e ora si può dire che tantoquanto lae Venezia sono assieme al comando della graduatoria. L’inizio è della Germani con Bilan che fa ciò che vuole vicino a canestro, ma dall’altra parte la coppia Zubcic-Ennis decide di non essere da meno, con Jaworski che sigla l’11-12. Si lotta punto a punto, il 23-22 è di Akele con rubata su rimessa e schiacciata, poi la lotta resta aperta con Lever che riesce a tenere in scia Napoli e poi a ...