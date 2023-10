Basket | Serie A2 2023 2024 | successi di Torino e Rieti Bene anche Udine | cade Trieste

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tutto facile perche, nel match valevole per la terza giornata del girone rosso campionato diA2, spazza via Chiusi con un netto 78-60 e torna momentaneamente al comando della classifica. A sei punti ci sonol’UCC Assigeco Piacenza, che batte 87-72 l’UEB Gesteco Cividale, eche invece viene sconfitta ai supplementari da Sella Cento per 94-89. L’overtime premiala RivieraBancaRimini, che la spunta per 73-71 nei confronti della Tezenis Verona. Per quanto riguarda il girone verde, invece, arriva un importante successo del Real Sebastiani, che si sbarazza con un secco 90-70 della Benacquista Assicurazioni Latina, mentre la Reale Mutuabatte la Gruppo Mascio ...

Gli highlights di Brescia - Napoli , match valevole per la terza giornata del campionato didiA 2023/2024 , in cui la squadra padrona di casa ha portato a casa un'importante vittoria, battendo la formazione ospite mediante il punteggio di 80 - 71. In virtù di questo successo la ...

Serie A Basket: Gevi Napoli ko a Brescia, vince la Germani 80-71 Ottopagine

La DelFes Avellino non si ripete, i biancoverdi vengono sconfitti in casa dalla Bakery Basket Piacenza nel match della quarta giornata di campionato del campionatov di Serie B Nazionale.Inedita è la sfida in programma oggi per la terza giornata del campionato di serie A 2023-24 tra la Givova Scafati e la Estra Pistoia. Le due squadre sono ancora a 0 punti in ...