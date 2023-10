Basket | Serie A1 2023 2024 | Weems trascina Tortona alla vittoria | Varese ko

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) Si è chiuso il posticipo della terza giornataA1 dicon la partita tra, terminata con ladegli ospiti in volata. 78-80 il punteggio in favore della Bertram, che vince una partita molto equilibrata e tirata finofine all’Ytelium di. Prima parte di gara, che ha visto nel primo quartoprovare l’allungo con uno scatenato Hanlan, con la Bertram che graziequalità dei suoi esterni e ai tanti rimbalzi offensivi è rimasta in scia chiudendo anche il primo quarto in vantaggio di un solo punto. Secondo quarto che ha visto una bella partenza degli ospiti che firmano un parziale di 14-2 nella prima parte di frazione, ma una ripresa dei padroni di casa che riacciuffano e superano gli ...