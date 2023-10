Basket | Serie A1 2023 2024 | risultati e classifica regular season aggiornata

(Di domenica 15 ottobre 2023) Idi tutte le partite e ladelladellaA1di. Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione del massimo campionato italiano di pallacanestro. Alte le aspettative che ogni squadra porta con sé, con la volontà di fare un campionato all’altezza: ricomincia la caccia all’Olimpia Milano, detentrice del titolo, e la sua lotta costante con la Virtus Bologna, ma sono numerose le outsider che puntano a un posto tra le migliori otto per poi provare il colpaccio ai playoff. REGOLAMENTOA1Germani Brescia 6pt (3V, 0P) Virtus Segafredo ...

Lutto nel mondo del. Samuel Dilas, pivot di 24 anni del Lumezzane- formazione diB nazionale - è morto in ospedale a Brescia dopo un malore accusato due giorni fa, venerdì 13 ottobre. Nato a Varese e cresciuto cestisticamente a Reggio Emilia, Dilas era ...

Basket, serie B | Solbat Golfo Piombino-Libertas Livorno in diretta. Live LivornoToday

Tre vittorie su quattro nella quarta domenica di campionato per le romagnole di serie B. Il successo di Taranto sembra aver rilanciato i Blacks ...Inedita è la sfida in programma oggi per la terza giornata del campionato di serie A 2023-24 tra la Givova Scafati e la Estra Pistoia. Le due squadre sono ancora a 0 punti in classifica, visto che i ...