Basket in lutto | muore per trombosi un cestista 24enne del Lumezzane

AGI - nel mondo del basket: è morto per un malore a soli 24 anni Samuel Dilas, ala-centro del Basket Orzinuovi, squadra del Bresciano che milita in Serie B. Lo ha reso noto lo stesso club, dopo che da venerdì era ricoverato in terapia intensiva al Civile di Brescia. I suoi compagni di squadra erano stati esentati dalla partita della quarta giornata, in programma a Padova, per restare al capezzale di Dilas insieme al coach Fabio Saputo e al presidente Flavio Bonomi. Alto due metri e 6 centimetri, il 'gigante buono' di Novellara, nel Reggiano, si era sentito male nella serata di venerdì per un dolore alla gamba destra che poi si era esteso ad altre parti del corpo. L'aggravamento delle condizioni è arrivato poche ore dopo che era stato dimesso da un ricovero di due settimane in ospedale per una polmonite.