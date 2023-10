Basket femminile | colpo esterno del Geas a Ragusa | vincono Schio | Sassari al supplementare e Faenza nella 3a giornata di A1

(Di domenica 15 ottobre 2023) Quattro le partite con le quali si completa la terzadi Serie A1 2023-2024. Non si gioca proprio dall’Alpe a Sicilia, ma ci si va vicini, visti i luoghi delle squadre di casa odierne. Un overtime, tutti gli incontri in lotta: gli ingredienti ci sono tutti per una domenica pomeriggio da ricordare. DINAMO BANCO DI SARDEGNA-OXYGEN ROMA 91-87 dts Partita quasi insensata, per certi versi, al PalaSerradimigni, dove la Dinamo lascia ancora a secco la Oxygen nonostante una lotta furibonda fino al termine. Si inizia con un duello Joens-Kalu, poi le protagoniste cambiano, sale in cattedra Raca, ma Roma regge e al 10? è 24-21. La fuga vera il Banco la piazza con Carangelo e Anna Togliani, che verso l’intervallo si sfogano e siglano il 46-36. La coppia Kalu-Dongue, unita a lampi di Czukor e a Romeo che non manca di farsi vedere, tiene le ospiti a ...

Si è giocato a Cusano Milanino, per il match valido per la quarta giornata di andata del campionato di serie B di. In palio i primi due punti della stagione 2023 - 24, che di ...

Serie A1 femminile, arriva la prima sconfitta interna per il Repower Sanga MilanoToday.it

Basket femminile. Sconfitta con onore per Starlight Dogana Vecchia Lecco Notizie

Tragedia nel mondo del basket: è morto a soli 24 anni per una trombosi Samuel Dilas, cestita del Lumezzane, squadra del Bresciano in Serie B. Il giovane era ricoverato da venerdì in terapia intensiva ...La Techfind Selargius non si sblocca ancora nel campionato di A2 Femminile di basket. A San Giovanni Valdarno, sul campo di una formazione recentemente retrocessa dall'A1, la squadra giallonera gioca ...