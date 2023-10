Basciano vede l’intervista di Sophie Codegoni | poi il dramma | l’annuncio choc

(Di domenica 15 ottobre 2023) Personaggi tv.interviene dopodia “Verissimo”. La love story tra Alessandroe Sophiasi è ufficialmente conclusa. La ragazza è andata a Verissimo per parlare di questo amore giunto al copolinea e ha raccontato sia dei tradimenti del ragazzo che di alcune mancanze nei suoi confronti durante dei particolari momenti come ad esempio il parto. Dopodia Verissimo, Alessandroè intervenuto su Instagram.Leggi anche:, grave accusa da Fabrizio Corona: “Incinta ha fatto una cosa vietata” Leggi anche:, imprevisto a pochi ...

Non ci sono né vincitori, né vinti, forse carnefici e vittime. Ma quel che è certo è che in una vicenda come quella cheprotagonisti Alessandroe Sophie Codegoni nessuno si salva. Il 14 ottobre, a Verissimo , l'attesa intervista dell'ex tronista di UeD ha provocato un polverone. Si era compreso che la neo ...

Sophie Codegoni: "Alessandro Basciano mi ha tradita. Ne ho le prove" Mediaset Infinity

Sophie Codegoni: Alessandro Basciano mi ha tradito con la ex ... Fanpage.it

Alessandro Basciano, l'avvocato chiede una replica a Verissimo dopo l'intervista di Sophie Codegoni: la Toffanin accetteràAnalisi di una situazione 'tossica' alimentata da un sistema mediatico in cui non esiste più alcun confine tra pubblico e privato ...