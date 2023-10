Basciano ha tradito Sophie con la ex fidanzata? Corona sgancia la bomba ma Erjona Sulejmani interviene

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 15 ottobre 2023) AlessandrohaCodegoni con una excon la quale avrebbe passato tre giorni ad Ibiza inventando delle scuse per non farsi disturbare dalla mamma di sua figlia Celine Blue (nata appena cinque mesi fa). La exdidopo lo scoop die lo sfogo diIl... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.