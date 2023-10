Barcellona | Sergi Roberto verso l'addio Sa già dove vuole giocare

Commenta per primo Consapevole che il suo contratto è in scadenza a giugno,Roberto pensa al futuro. Tra le destinazioni possibili c'è la Major League Soccer.

Sergi Roberto non rinnoverà il contratto in scadenza con il Barcellona ed è pronto a dire addio a fine stagione: la Mls nel futuro del giocatore spagnolo ...Il Barcellona vuole far rinnovare i suoi punti cardine. Dopo aver prolungato il contratto di Ter Stegen fino al 2028, vuole anche estendere il le scartoffie di De Jong, Gavi, Araujo e Pedri.