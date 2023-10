Balotelli risponde a Ibrahimovic via social dopo i commenti dello svedese

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023)le parole di, Marioallosui, postando una sua foto con la Champions League «Quando un ragazzino ha l’occasione di sfruttare il suo talento… Lui ha avuto tante occasioni, non ne ha presa neanche una. Ce ne sono tanti che vogliono avere solo un’occasione, lui ha perso tutte le occasioni avute. Leao o Mario? Non si possono neanche paragonare, se Leao sul tacco in Champions fa gol allora è un genio. Solo i geni capiscono cosa devono fare lì, per questo lui è là mentreè in tribuna». Queste le parole di Zlatansu Mariodal FestivalSport di Trento. Il classe ’90 ha postato, taggando lo, una foto che lo ...