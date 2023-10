Balotelli non ci sta e replica a Ibrahimovic | almeno io ho vinto la Champions

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ha infatti risposto anche sotto il post pubblicato sulla pagina Instagram della Gazzetta dello Sport, sempre in riferimento alle parole di Zlatan, facendo riferimento alla stagione 2008 - 09, quando ...

Ibrahimovic ha poi aggiunto un paragone con un giocatore del Milan, Leao: "Rafa Leao, quel colpo di tacco qualche partita fa (contro il Newcastle) è una roba geniale. Se segna così ...

Balotelli ha conquistato la Champions con la maglia dell'Inter, nel 2010, a coronamento della storica stagione del triplete nerazzurro. In quella stagione, ultima in nerazzurro prima del passaggio al ...L’attaccante svedese ha parlato durante il Festival dello Sport di Trento e non si è risparmiato nel commentare il percorso professionale di Balotelli, affermando: "Ha avuto tante possibilità di ...