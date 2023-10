“Balotelli ha sprecato tutto | la Juve ha 38 scudetti | Lukaku si è sentito il re” | le bordate di Zlatan Ibrahimovic

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Divertente, altezzoso, schietto.è sempre stato così, sia dentro che fuori dal campo. Come ha fatto anche al Festival dello Sport a Trento, nell’evento al Teatro Sociale, ammaliando una platea entusiasta. Tra bambini e adulti con la maglia del Milan, lo svedese si è raccontato atondo, dedicando un pensiero anche a Sandro Tonali, coinvolto nel caso scommesse: “So poco di questa storia. Non ho mai visto Sandro in difficoltà, ma bisogna capire prima la situazione. Se è malato di gioco, di scommesse, bisogna aiutarlo. Bisogna capire se ha giocato al casinò o ha fatto scommesse sul calcio da professionista”.: “Raiola come un padre, vicino a lui negli ultimi giorni della sua vita”Per lo svedese, Marioè un ragazzo “che aveva talento e poteva trasformare il suo ...