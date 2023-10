“Ballerino per una notte” | Fabrizio Corona verso lo show di Rai1? Possibili scintille con Selvaggia Lucarelli

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 15 ottobre 2023) Manca meno di una settimana all’esordio di Ballando con le Stelle con la sua nuova edizione, ma in questi giorni starebbe circolando una indiscrezione su un possibile e futuroper una, che potrebbe far tremare lodi Milly Carlucci. Dopo aver preso parte a Belve e Domenica In e dopo l’annunciata partecipazione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.