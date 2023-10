(Di domenica 15 ottobre 2023) MANDALIKA () (ITALPRESS) – Pecco(Ducati) ha vinto il GP dindodelcon 18 punti di vantaggio su Jorge Martin, caduto a metà gara., scattato dalla 13^ posizione, ha preceduto Maverick Vinales (secondo con la sua Aprilia a 3 decimi) e Fabio Quartararo (Yamaha, +0?433). Quarto Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini), quindi Marco Bezzecchi (Ducati Mooney), Brad Binder (Ktm) e Jack Miller (Ktm). Chiudono la top ten Enea Bastianini, Alex Rins e Aleix Espargarò. Caduti anche Luca Marini e Marc Marquez.“Credo che ci meritassimo una gara così. Dal 13° posto al 1°. Quando ho visto Martin fuggire come un missile, ho pensato di dovermi prendere cura delle gomme – ha detto-. Negli ultimi 10 giri ...

vedi anche MotoGp, in Indonesia Martinla gara Sprint. Pole a Marini. VIDEO L'ordine di arrivo Sul circuito indonesiano, quindi, Francescoè arrivato primo. Poi Maverick Vinales con ...

Bagnaia vince a Mandalika rimontando dal 13° posto Sky Sport

MotoGp: Bagnaia vince in Indonesia e torna leader del mondiale Agenzia ANSA

Francesco Bagnaia su Ducati vince il Gran Premio d’Indonesia classe MotoGp e torna in testa alla classifica del Mondiale, scavalcando lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), caduto al 13/o giro ...Il pilota torinese, partito in tredicesima posizione, ha approfittato alla grande della caduta di Jorge Martin a metà gara, riprendendosi anche la prima posizione in classifica piloti.