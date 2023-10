Bagnaia | trionfo straordinario in Indonesia | rimonta da 13° | Martin cade | +18 nel Mondiale

... l'incontro con Valentino Rossi, i numeri e il suo tifo per la Juventus: ecco chi è l'uomo che ha riportato alla Ducati Unatteso da 13 anni. Il torinese Francesco "Pecco"...

Ordine d'arrivo MotoGP, GP Indonesia 2023: risultati e classifica gara OA Sport

Bagnaia: "Mi ha fatto bene parlare con Valentino e chi mi vuole bene". E lo premia... Thohir La Gazzetta dello Sport

Colpo di scena incredibile in quel di Mandalika. In Indonesia, nel Gran Premio della domenica vince Francesco Bagnaia che torna in testa al Mondiale con 18 punti su Jorge Martin, approfittando della ...Francesco Bagnaia su Ducati vince il Gran Premio d'Indonesia classe MotoGp e torna in testa alla classifica del Mondiale, scavalcando lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), caduto al 13/o ...