Bagnaia trionfa in Indonesia e torna primo in classifica in MotoGp

(Di domenica 15 ottobre 2023) AGI - Neanche 24 ore dopo aver perso la leadership del Mondiale a favore di Jorge Martin, un super Francescose la riprende di prepotenza e con un pizzico di fortuna,ndo nel Gran Premio d'. Il pilota della Ducati Lenovo, scattato dalla 13 casella in griglia e protagonista di una grandissima gara, è riuscito ad approfittare della sanguinosa caduta proprio di Martin, fino a quel momento assoluto dominatore della corsa. Peccocosì a vincere a distanza di quasi due mesi dall'ultima volta (in Austria il 20 agosto) ein testa al Mondiale con 18 punti di vantaggio sul rivale a soli cinque appuntamenti dalla fine della stagione. Sul podio dietro di lui salgono Maverick Vinales con l'Aprilia e un ottimo Fabio Quartararo con la Yamaha, protagonisti di un bel duello fino ...

L'inno di Mameli torna a risuonare sul podio della MotoGp grazie alla vittoria di Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale nel Gp d'Indonesia. Un successo ottenuto grazie ad una straordinaria rimonta ...Il pilota della Ducati Lenovo è riuscito ad approfittare della caduta di Martin precedendo sul podio Maverick Vinales e Fabio Quartararo ...