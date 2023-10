Avete fatto scappare il cane | e butta fuori di casa la figlia di 8 anni e due amichette | denunciato

(Di domenica 15 ottobre 2023) I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) hannoun 49enne incensurato per abbandono di minori. Secondo quanto ricostruito dai militari, una bambina di 8aveva ospitato in, a Massa di Somma, duedella stessa età. Mentre giocavano in cameretta...

