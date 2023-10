Autostrada A11 | chiuso per tre notti il casello di Prato est

Si tratta infatti di uno stralcio del progetto di Autostrade per l'Italia relativo al nuovo svincolo autostradale di Peretola inserito nell'adeguamento a 3 corsie dell'

Aperta la nuova viabilità di collegamento all'aeroporto, rimosso il ... Comune di Firenze

Via il semaforo all'Aeroporto di Firenze col piano di Autostrade t24

ROMA – Sull’Autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre 2023, con orario 22:00-6:00, sarà completamente ...La prima parte dei lavori per il nuovo svincolo a Peretola (Firenze). Per le auto rimane la stessa entrata per l’aeroporto, ma per l’uscita realizzata una nuova strada. In futuro sarà costruito anche ...