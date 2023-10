Australia | fallisce il referendum sui diritti degli aborigeni

(Di domenica 15 ottobre 2023)ilinsui. Ilchiedeva aglini di votare “Sì” o “No” sull’opportunità di istituire un nuovo organo consultivo indigeno – noto come La Voce del Parlamento – che sarebbe stato consultato sulle leggi che riguardano glie gli isolani dello Stretto di Torres.il

È fallito in Australia il referendum indetto per riconoscere maggiori diritti agli indigeni. Nella storica consultazione fortemente voluta dal governo laburista al potere, i cittadini hanno rifiutato ...Gli australiani non hanno concesso il riconoscimento costituzionale e maggiori diritti ai popoli indigeni del Paese. Lo ha annunciato il vicepremier Richard Marles Reuters ...