Attentato allo 007 iraniano | i raid in Siria | i movimenti Usa | alta tensione sul fronte esterno della crisi di Gaza

(Di domenica 15 ottobre 2023) L'agente dell'intelligence si chiama Mohammed Akiki. Gli iraniani avrebbero fatto sapere agli Stati Uniti di essere pronti a partecipare al conflitto se gli israeliani proseguono nei bombardamenti sulla Striscia. Può essere un bluff ma anche un modo per preparare il terreno

... in cui tutto era cominciato, fu vicinozero assoluto. Poi fu la volta della Russia. 22 ... Fino a programmare e realizzare i grandi delitti, come l'uccisione, nel corso di un, di Al - ...

Attentato allo 007 iraniano, i raid in Siria, i movimenti Usa: alta tensione sul fronte esterno della crisi... Corriere della Sera

Iran, misterioso attentato contro un ufficiale degli 007 ilGiornale.it

Gli iraniani avrebbero fatto sapere agli Stati Uniti di essere pronti a partecipare al conflitto se gli israeliani proseguono nei bombardamenti sulla Striscia. Può essere un bluff ma anche un modo per ...Un alto ufficiale dell'intelligence dei Pasdaran, Mohammed Akiki, sarebbe in gravi condizioni dopo un tentativo di assassinarlo a Teheran. Che cosa sta succedendo in Iran