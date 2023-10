Attacco in Francia | Arras rende omaggio al professore accoltellato a morte

(Di domenica 15 ottobre 2023) Diverse centinaia di persone si sono riunite in Place des He'ros ad, nel nord della, in memoria di Dominique Bernard, l'insegnante di francesevenerdi' da parte di ...

Diverse centinaia di persone si sono riunite in Place des He'ros ad Arras, nel nord della, in memoria di Dominique Bernard, l'insegnante di francese accoltellato a morte venerdi' da parte di un ex studente. 15 ottobre 2023

Francia blindata: allarme bomba alla Reggia di Versailles. Chiuso il Museo del Louvre - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Francia: allarme bomba a Versailles, evacuata la reggia. Chiuso anche il Louvre. Blinken: Baku ... Il Sole 24 ORE

Centinaia di persone si sono radunate ad Arras, nel nord della Francia, per ricordare Dominique Bernard, l'insegnante ucciso in un ...Adrien corre verso il top della forma: Allegri, in emergenza a centrocampo, punta su di lui. I dati statistici certificano un buonissimo avvio di stahione ...