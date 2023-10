Atp Stoccolma 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 16 ottobre con Sonego

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ildi16con glie l’didel torneo Atp di. Sarà Lorenzo, opposto al serbo Dusan Lajovic, a rompere il ghiaccio sul Center Court dello storico torneo svedese. La giornata inaugurale dell’evento vedrà in scena solamente quattro match di primo turno, ma con giocatori di spicco. Oltre a, scenderanno in campo Roberto Bautista Agut, opposto alla wild card Leo Borg, il giovanissimo Dino Prizmic, che sfiderà il sesto favorito del seeding, e Miomir Kecmanovic, contro un’altra wild card (Friberg). Di seguito l’dicompleto. CENTER COURT Ore 13:00 – Lajovic vsa seguire -(Q) Prizmic vs ...

...impegnato nel torneo Challenger di Malaga uscendo ai quarti di finale in un derby italiano contro Mattia Bellucci e il giorno dopo ha affrontato le qualificazioni del torneo250 di(...

Il BNP Paribas Nordic Open 2023 di tennis, in programma a Stoccolma, in Svezia, vedrà scattare domani, lunedì 16 ottobre, il main draw, dopo che in data odierna si completeranno le qualificazioni: l'u ...