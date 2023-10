ATP Anversa 2023 | Luca Nardi | wild card e tempo che passa là dove Tsitsipas cerca riscatto

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Una sorpresa importante è arrivata ieri dal tabellone principale dell’ATP 250 di, in Belgio. La chiave, naturalmente, è quella tutta italiana legata a. Non ci saranno Jannik Sinner e Matteo Arnaldi, entrambi rinunciatari (molto) prima che il tabellone venisse compilato e protesi verso altri piani, ma si è riaperta per il pesarese la chance di giocare in un main draw ATP a tre anni di distanza da quella che, nei fatti, fu la prima volta: era numero 917 del ranking mondiale e mise alle corde l’americano Marcos Giron, prima che questi rimontasse e vincesse 4-6 6-4 6-1. Il ventenne pesarese oggi è numero 133 del ranking ATP, e arriva da una stagione con alti (due finali Challenger, di cui una vinta in rimonta a Porto con il padrone di casa Joao Sousa, e la qualificazione al Masters 1000 di Montecarlo) e bassi ...