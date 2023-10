Atletica | Yeman Crippa vince per le strade di Biella Sigillo davanti ad Arese | Gemetto festeggia

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023)ha vinto il Circuito Città di, evento podistico che si snoda lungo tre chilometri nel cuore della località piemontese. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri, reduce dal secondo posto al Giro al Sas nella sua Trento, ha tenuto un ritmo alto fin dalle prime battute della gara insieme a Pietroe al kenyano Stephan Njeri Mwangi., specialista dei 1.500 metri e trionfatore in volata nel 2021, si è staccato nel corso della terza tornata e nel giro successivo è stato proprioa sferrare un attacco secco per staccare Mwangi e trionfare con il tempo di 7:44.ha superato Mwangi all’ultima curva e ha chiuso in seconda posizione (8:07) precedendo il rivale africano (8:14). Restano giù dal podio i valdostani Lorenzo Brunier (8:16) e Omar ...