Ascolti TV | Sabato 14 Ottobre 2023 In 5 | 66 mln per la Nazionale 31 2% ma Tú Sí Que Vales non è scalfito 29 7% – 3 | 94 mln

(Di domenica 15 ottobre 2023) Sabrina Ferilli a Tu si queNella serata di ieri,14, su Rai1 – dalle 20.46 alle 22.38 – la partita di qualificazione ad Euro2024 Italia-Malta ha conquistato 5.658.000 spettatori pari al 31.2% di share. Su Canale5 – dalle 21.30 alle 0.54 – Tú Sí Queha raccolto davanti al video 3.940.000 spettatori con uno share del 29.7%. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 747.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 L’era glaciale 5 – In rotta di collisione ha intrattenuto 703.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Italic, carattere italiano raggiunge 461.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 Rocky IV totalizza un a.m. di 411.000 spettatori (2.55%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 793.000 spettatori con il 4.6%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 290.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Faking It – Bugie ...