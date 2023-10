Ascolti tv | oltre 5 | 6 milioni di spettatori per la Nazionale su Rai1

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - La partita di qualificazione ad Euro2024 Italia-Malta, che ha visto la vittoria degli Azzurri, in onda sabato 14 ottobre, è stata vista suda 5.658.000con il 31.2% di share, risultando il programma più visto del prime time di sabato. Al secondo posto, ottima performance comunque su Canale 5 per 'Tú Sí Que Vales', seguito da 3.940.000con il 29.7% di share. Terzo piazzamento per 'In Altre Parole' su La7, con 793.000e il 4.6% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: 'S.W.A.T.' su Rai2 (747.000, share 4.2%), 'L'era glaciale 5' su Italia 1 (703.000, share 4.1%), 'Italic, carattere italiano' su Rai3 (461.000, share 2.9%), 'Rocky IV' su Rete4 ...