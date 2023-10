Ascolti tv ieri | Tu Si Que Vales battuta da Italia-Malta Bortone al 3% su Rai3

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 15 ottobre 2023) Glitv disabato 14 ottobre 2023 hanno visto le Qualificazioni a Euro 2024 su Rai1 battere Tu Si Quesu Canale 5.è stata vista da 5.658.000 telespettatori pari al 31.2% di share. Il programma di Maria De Filippi ha tenuto testa totalizzando 3.940.000 spettatori, 2.7%. Di seguito glitv disera degli altri canali: La7 In Altre Parole 793.000, 4.6% Rai2 SWAT 726.000, 3.9% e 765.000, 4.5%1 L'Era Glaciale 4 – In Rotta di Collisione 703.000, 4%Italic, Carattereno – Guglielmo Marconi 461.000, 2.9% Rete 4 film Rocky IV 411.000, 2.4% Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 298.000, 1.6% NOVE Faking it – Bugie o Verità? 241.000, 1.4%. Stasera ...