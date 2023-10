Arriva la mini Ires | cosa cambia per gli italiani

Leggi su quifinanza

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il prossimo consiglio deistri, che si terrà lunedì, darà il via alle prime misure della riforma fiscale. Il vicestro Maurizio Leo ha dichiarato di voler procedere “a tappe forzate” con un provvedimento in ogni consiglio deistri. Le prime due misure riguardano la nuova Irpef a tre aliquote, uniformando al 23% i redditi fino a 28.000 euro (finanziata fino al 2024), e la nuovacon una riduzione della tassazione per chi effettua assunzioni e una maggiorazione se gli assunti sono giovani, donne o chi esce dal reddito di cittadinanza.: cos’è ecomporta il taglio Nel decreto legislativo dovrebbe essere quindi incluso il taglio dell’aliquota, che passerebbe dal 24% al 15% per le imprese che assumono. Questa misura è volta ...