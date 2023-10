Apostolico | il caso del figlio difeso dalla madre Aggredì i poliziotti | come è finita

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il giudice Iolandanella bufera per la sua sentenza che ha di fatto liberato quattro migranti in attesa di espulsione cancellando di fatto il decreto Cutro.ricorderete, dopo questo episodio, sono spuntati sul web alcuni video che mostravano la partecipazione del magistrato del tribunale di Catania ad una manifestazione pro-migranti (con tanto di urla dei manifestanti contro i) nel 2018, quando al Viminale c'era Matteo Salvini. Adesso il Messaggero svela un retroscena che riguarda ildi Iolanda, Francesco Moffa. Il ragazzo è finito a processo per gli scontri con le forze dell'ordine a Padova nel 2019. Svariati video, poi arrivati in tribunale, riprendono il 26enne durante una contromanifestazione organizzata dai centri sociali ...