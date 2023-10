Anna Magnani | dopo 50 anni è ancora la protagonista indiscussa

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 15 ottobre 2023) Giuseppe Ungaretti scrisse di lei: “Ti ho sentito gridare ‘Francesco’ dietro un camion e non ti ho più dimenticato”. E in tanti abbiamo sentito la stessa cosa., una donna forte e fragile. Impetuosa e timida, scontrosa e bisognosa di amore., la donna che con la sua corsa tragica contro alle camionette naziste, in “Roma città aperta”, scolpiva per sempre la storia del Neorealismo, la prima attrice italiana a vincere un Oscar, viene raccontata da un’altra donna, in un film intimo e sommesso. Che viene presentato per la prima volta, in occasione del 50°versario della morte dell’attrice – avvenuta il 26 settembre 1973 – all’Immagina Short Film Festival, rassegna di cinema in corso a Firenze. L’attrice con il premio Oscar tra le maniIl film su...