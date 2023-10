Anghiari | cacciatore innesca rogo | preso da senso di colpa si spara

Leggi su lortica

(Di domenica 15 ottobre 2023) Poco dopo le 13 in zona Cologna, nel Comune di, un 84enne durante una battuta di caccia ha fatto esplodere un petardo nel bosco per far muovere i cinghiali, lo scoppio hato un incendio, subito domato dai Vigili del Fuoco di Sansepolcro. L’uomo, poco dopo, si è allontanato dalla squadra dei compagni di caccia e c olto daldiper aver causato l’incendio, si è puntato il fucile alla gola ed esploso un colpo. Sul posto, i Carabinieri di Sansepolcro e i sanitari del 118, è stato attivato anche l’elisoccorso. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.