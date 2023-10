Angelus | Papa Francesco fa un nuovo appello | «Basta guerre | non si versi più sangue innocente»

15 ott 12:19 Il: liberate gli ostaggi, corridoi umanitari a Gaza Nuovo appello diFrancesco per la pace in Medio Oriente. Al termine dell'domenicale, il Santo Padre ha detto che ...

Francesco: fare spazio a Dio ci libera, risana il cuore e accresce in noi la pace Vatican News - Italiano

Papa: liberare ostaggi e civili a Gaza RaiNews

Questo l’appello di Papa Francesco all’Angelus a Piazza San Pietro. “Per favore non si verifichino altre vittime innocenti nè in Terra Santa, nè in Ucraina o in altro luogo. Le guerre sono sempre una ...Nuovo appello di Francesco all’Angelus che è tornato a chiedere anche la liberazione degli ostaggi. “Già sono morti moltissimi, per favore non si versi altro sangue innocente ...