Angelina Mango | per la prima volta parla della sua relazione | “Sono innamorata da un bel po’”

(Di domenica 15 ottobre 2023) Vincitricecategoria cantoscorsa edizione di Amici,si è recentemente raccontata a Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin la giovane cantante hatosua vita dopo il talent di Maria De Filippi, del suo passato e, per lasua. “da un bel po’” – Pronta L'articolo

a Verissimo: 'Avevo molti problemi...' Giovanissima, nata nel 2001 a Maratea da Giuseppee Laura Valente, entrambi cantanti, ha fin dai primi anni di vita dimostrato una grande ...

Angelina Mango al top in tour grazie al ballo, il Napoli e... il cibo in tv per rilassarsi La Gazzetta dello Sport

Il suo ultimo singolo sta facendo ballare tutte le generazioni: guarda l'esibizione di Angelina Mango a Verissimo sulle note di "Che t’o dico a fa’"!"Papà mi ha lasciato la responsabilità di avere un talento, che non basta a se stesso e va coltivato, accompagnato e sviluppato": le parole di Angelina Mango ...