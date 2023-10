Angela Megastore ospite in studio di Citofonare Rai 2 VIDEO

... nel senso modificate con la voce di un altro fenomeno di TikTok, ovveroBela Fisica , la proprietaria cinese di unromano. E ancora: qui c'è un video i follower devono scegliere ...

Qual è il vero nome di Angela di An.Megastore Ve lo diciamo noi! Webboh

Ecco la proprietaria del negozio cinese Angela, l'ultima star dei ... Euronews Italiano

Questa volta citofonerà in studio. Dopo l’antipasto in collegamento della scorsa settimana, Angela, la negoziante cinese che ha spopolato su Tik Tok, andrà a trovare di persona Paola Perego e Simona V ...Rinomata per i suoi video umoristici e le sue frasi iconiche, la 59enne proprietaria di un megastore a Roma ha raccolto un enorme seguito online. Che cosa ha portato Angela al suo improvviso successo