Ancona | uccide la moglie a coltellate mentre la figlia è in casa

(Di domenica 15 ottobre 2023) Una donna di 53 anni è stata uccisa dal marito, da cui si stava separando, a Cerreto d’Esi in provincia di. L’uomo, che ha colpito a morte la vittima con un coltello, è stata fermato dai carabinieri della compagnia di Fabriano. Secondo quanto ricostruito l’uomo, la scorsa notte, è entrato nell’appartamento dove vivevano la donna con la. Il delitto è avvenuto in camera da lettolaminore, che era in, si trovava in un’altra stanza. L’uomo, portato in caserma, è stato trasferito in carcere adin stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Il coltello trovato indai militari è stato sequestrato. L’uomo aveva divieto avvicinamento e braccialetto elettronico Franco Panariello, questo il nome dell’uomo, ...